Debatte über Raketenpläne Werden die neuen US-Waffensysteme auch wieder in Eifel und Hunsrück stationiert?

Die Diskussion über die geplante Stationierung von weitreichenden Raketen in Deutschland dauert an. Die Amerikaner wollen ab 2026 wieder Waffensysteme stationieren, die weit bis nach Russland reichen. Darunter sollen Marschflugkörper vom Typ Tomahawk mit einer Reichweite von bis zu 2500 Kilometern sein, daneben Luftabwehrraketen und neu entwickelte Hyperschallwaffen. Ist es denkbar, dass diese Waffensysteme zumindest teilweise auch in der Region Eifel/Mosel/Hunsrück stationiert werden? Während des Kalten Krieges bis teilweise in die späten 80er-Jahre waren dort auf zahlreichen US-Stützpunkten Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen als Abschreckung gegen die Sowjetunion untergebracht. Kommen diese Zeiten jetzt wieder?