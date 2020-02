Kommende Winterferien bei Eltern und Lehrern umstritten

Mainz Zum zweiten Mal können sich die Schüler in Rheinland-Pfalz über Winterferien freuen. 2021 fallen sie dann wieder weg - dafür gibt es Pfingsten eine Woche. Die ausgefeilte Regelung ist umstritten.

Das zweite Schulhalbjahr ist erst wenige Tage alt, und schon stehen die nächsten Ferien bevor: Ende der kommenden Woche (Freitag/14.2.) beginnen für die Schüler in Rheinland-Pfalz die Winterferien - die damit auch in die Zeit der Straßen-Fastnacht fallen. Das nervt viele Narren und stößt bei Eltern und Lehrern auf unterschiedliche Resonanz. „Die Eltern sind geteilter Meinung, es gibt inzwischen kein klares Bild mehr“, sagte der Landeselternsprecher Reiner Schladweiler, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Besonders Karnevalsbegeisterte seien gegen die Winterferien, „weil dann viele im Urlaub sind und etwa bei der Tanzgruppe an Rosenmontag fehlen“, sagte Schladweiler. Der Jugendmaskenzug in Mainz wurde extra auf diesen Samstag (8.2.) vorverlegt. Bislang zog er traditionell zwei Tage vor Rosenmontag durch die Stadt. Rosenmontag ist dieses Jahr am 24. Februar. Der seit 1957 veranstaltete Jugendmaskenzug mit einigen Tausend Teilnehmern ist nach Angaben der Veranstalter der größte Umzug junger Narren in Europa.