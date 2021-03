Militär : Unverschämt und ungerecht verteilt

Ausweichende Antworten, intransparente Zahlenwerke, halbherzige Bemühungen und keinerlei Besserungen in Sicht. Es ist unverschämt, wie der Bund mit den Bürgern in der Region Trier, dem Saarland oder der Westpfalz umgeht.

Keine andere Gegend Deutschlands muss derart viel militärischen Fluglärm hinnehmen – und auch nicht all die anderen Risiken, die damit einhergehen, dass in die Jahre gekommene Kampfjets über die Dächer der Städte und Dörfer donnern. Die letzten Flugzeug-Abstürze sind in lebendiger Erinnerung.