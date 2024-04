Meinung Kirche setzt AfD-Politiker vor die Tür: Der schwierige Teil kommt erst noch!

Der Trierer Generalvikar hat im Fall des AfD-Politikers Schaufert klare Kante gezeigt: Rechtsextremisten, die eine menschenverachtende und nationalistische Politik mit vertreten, haben in kirchlichen Gremien nichts verloren. Richtig so! Alles andere wäre auch widersinnig gewesen. Man kann schlecht Liebe und Verständigung predigen und dann Hass und Ausgrenzungsparolen dulden!

Doch wie geht’s jetzt weiter? Von Plettenberg will zwar jeden Fall einzeln betrachten, aber er sagt auch: Christen haben in rechtsextremen Parteien nichts zu suchen – und deren Mitglieder nichts in Kirchengremien. Rufen die Pfarrgemeinden im Bistum Trier demnächst dazu auf, „verdächtige“ Mitglieder zu melden? Wer prüft die Verdachtsfälle – etwa eine neue kirchliche Inquisition? Und was ist mit AfD-Mitgliedern, die eine kirchliche Lehrerlaubnis haben? Diese und ähnliche Fragen kommen unweigerlich auf den Trierer Bischof und seinen Generalvikar zu.