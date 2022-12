Meinung : Kommentar zu Missbrauchsvertuschung: Bischof Stein war mitschuldig!

Seit heute liegt das Gutachten zu den Vertuschungen von Missbrauch in der Ära des Trierer Bischofs Stein vor. Warum unser Reporter den Bischof für mitschuldig hält und was er von den „scheinheiligen Brüdern“ hält, kommentiert er hier.

Die gute Nachricht vorweg: Die Forscher der Universität Trier haben in keiner der von ihnen gesichteten fast 500 Akten aus der Ära Bernhard Stein Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es Missbrauchsvorwürfe gegen den einstigen Trierer Bischof gegeben hat. Das ist aber auch nicht überraschend. Derartige Vorwürfe waren auch in der Vergangenheit nicht erhoben worden. Andere Vorwürfe dagegen schon. So soll der zwischen 1967 und 1981 amtierende Trierer Bischof beharrlich das Mäntelchen des Schweigens und Vertuschens herangezogen haben, wenn ihm derartige Vorfälle aus den Reihen seiner Priester und Kapläne zu Ohren gekommen sind. Die Trierer Opferinitiative Missbit sagt das schon seit Jahren und hat dafür penibel recherchiert.

Dabei hätten die weltlichen und kirchlichen Gesetze schon damals ausgereicht, um die kriminellen Pädo-Priester einer gerechten Strafe zuzuführen. Weil Bischof Stein (und natürlich auch die Kirchenoberen in anderen Bistümern) dies unterlassen und die Täter zudem noch protegiert haben, sind sie in höchstem Maße mitschuldig an dem Missbrauch durch ihre Mitbrüder. Und sie sind mitverantwortlich dafür, dass der Missbrauch immer weiter ging und sich die pädophilen Priester in ihrem kriminellen Treiben sogar noch gut behütet wähnten.