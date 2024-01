Meinung Kommentar zu Stauwehr-Arbeiten bei Hochwasser: Eine totale Fehlplanung und peinliche Ausreden!

Wenn Überflutungen drohen, dann sind die Stauwehre der Mosel üblicherweise sperrangelweit offen, um das Wasser so schnell wie möglich wegfließen zu lassen. Nicht so beim aktuellen Hochwasser. An gleich drei Staustufen ist jeweils ein Wehr dicht, sodass sich der Fluss davor um rund einen Meter höher staut. Und zwar wegen geplanter Instandhaltungsarbeiten. Warum plant man die mitten in die Hochwassersaison?