Kommentar zu verkürztem Abitur : Pro: Es ist Zeit für ein echtes G9

Mainz Als eines der wenigen Bundesländer hat Rheinland-Pfalz nie das achtjährige Abitur flächendeckend eingeführt. Tatsächlich hat sich dies in den vergangenen Jahren als kluger Zug herausgestellt. Denn nach und nach hatten andere Länder verkündet, G8 wieder abzuschaffen.

So ganz hat aber auch Rheinland-Pfalz nicht darauf verzichtet. Denn Abiturprüfungen im Januar bedeuten nur gut ein halbes letztes Schuljahr – G9-light, wenn man so will. Das Modell gibt es seit mehr als 20 Jahren Jahren und immer wieder kommt Kritik von Lehrerverbänden.