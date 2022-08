Bus und Bahn : Kommentar zum 9-Euro-Tickets: Es braucht zwei Lösungen für die Nachfolge

Mainz Das 9-Euro-Ticket ist ein Riesenerfolg. Bund und Länder müssen deshalb schnell ein Nachfolgemodell finden. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für mehr Klimaschutz und eine echte Mobilitätswende noch viel größere Würfe braucht, kommentiert unser Landeskorrespondent Sebastian Stein.

Dass man sich erst so richtig bewegt, wenn die Krise vor der Tür steht, ist mittlerweile fast zum Normalmodus des Regierens geworden. Das 9-Euro-Ticket war so eine Bewegung - und ein Kompromiss zur Entlastung für die hohen Energiepreise neben dem Tankrabatt. Aber, und das muss man der Ampel-Regierung lassen, der Kompromiss war innovativ. Ein Ticket, günstig, für ganz Deutschland, einfach zu erwerben. Bislang war niemals zuvor ein derart konstruiertes Ticket für den Nahverkehr denkbar gewesen. In Rheinland-Pfalz gibt es nicht einmal ein Semesterticket für Studierende, das über das gesamte Bundesland hinweg Geltung besäße.

Der Charme des 9-Euro-Tickets beginnt aber gerade zu verfliegen. Für die befristete Lösung will keiner mehr zahlen. Der Bund schiebt die Verantwortung auf die Länder – und umgekehrt. Aber die Erwartungshaltung in der Bevölkerung hat sich geändert. Was man einmal hat, will man nicht mehr hergeben. Und: Die Bedingungen, ein solches Ticket auf die Beine zu stellen, werden nicht mehr einfacher. Deshalb müssen Bund und Länder jetzt schnell einen Nachfolger finden - beide müssen sich die Sache etwas kosten lassen.