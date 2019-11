Meinung Ürzig Die riesige Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig ist am Donnerstag für den Verkehr freigegeben worden. Unsere Reporterin Katharina de Mos bezieht Stellung zum Bauwerk. Volksfreund.de liefert Reaktionen und jede Menge Fotos vom Eröffnungstag.

Schon bald wird es normal sein, in 160 Metern Höhe übers Moseltal zu fahren. Schon bald wird es vergessen sein, welche großen technischen Herausforderungen, welche politischen Kämpfe, welche enormen Kosten und welche Welle der Emotionen mit dem Bau des Hochmoselübergangs verknüpft waren.

Ein Projekt, bei dem vieles anders hätte laufen müssen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Pläne, die seit der Schaffung des Baurechts im Jahr 2008 mit aller Macht durchgedrückt wurden, im wahrsten Sinne des Wortes aus dem vorigen Jahrtausend stammen. Fast eine halbe Milliarde Euro hat die neue B 50 verschlungen – und kann am Ende zur Lösung der drängendsten Verkehrsprobleme des 21. Jahrhunderts nur wenig beitragen.

Drei Jahre später ist es so weit. 2002, bevor es mit dem ersten Bauabschnitt beim Autobahnkreuz Wittlich losging, sollte der Bau noch 260 Millionen Euro kosten, 2009 waren es schon 330 Millionen Euro. Inzwischen sind es 483 Millionen Euro. Kostensteigerungen, die die Verantwortlichen mal im Kleingedruckten ihrer Webseite versteckten, mal verschämt am Rande eines staatssekretärlichen Baustellenbesuches einräumten. Offensive Information: Fehlanzeige.

Auch mit der Wahrheit haben die Verantwortlichen es leider nicht immer so genau genommen. Jahrelang wurden die Bedenken von Experten beiseitegefegt: Der Kriechhang auf Eifeler Seite sei bestens erforscht, die Pfahlgründung sicher, die Standsicherheit gewährleistet, Kostensteigerungen seien nicht abzusehen. Eine Mitteilung, dass man sich geirrt habe: Fehlanzeige. Kein Wunder.

Aber gut, nun ist es fertig – und bietet hoffentlich tatsächlich das, was seine Planer sich (und dem Rest des Landes) davon versprachen: eine schnellere Verbindung zwischen den belgisch-niederländischen Ballungsräumen und dem Rhein-Main-Gebiet, eine bessere Anbindung der Region, kürzere Wege, wirtschaftlichen Aufschwung, Arbeitsplätze, Zeitersparnis, ja vielleicht sogar Scharen von Touristen, die die spektakuläre Riesenbrücke bestaunen, die in den vergangenen Jahren für so viele Schlagzeilen sorgte ... Die nahe Zukunft wird es zeigen.