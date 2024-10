Sicherheitsvorkehrungen Kommt die härtere Bestrafung von Geldautomaten-Sprengern zu spät?

In der Nacht zum 18. Juli rumste es mächtig in der Hillesheimer Volksbank-Filiale. Die Detonation war so heftig, dass nicht nur große Teile der Vulkaneifeler Bank verwüstet wurden, sondern auch eine Schaufensterscheibe auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wieder einmal hatten die Geldautomaten-Sprenger in der Region Trier zugeschlagen; nach Pronsfeld, Bleialf (beide Eifelkreis) und Wincheringen (Trier-Saarburg) zum vierten Mal in diesem Jahr.