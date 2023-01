Müllvermeidung : Neue Pläne des Umweltministeriums: Kommt in der Region Trier bald die Biotonne?

Braucht die Region Trier die Biotonne, damit nicht zu viel organisches Material im Restmüll landet? Foto: dpa/Patrick Seeger

Mainz/Trier Die Landesregierung fordert, dass Biomüll besser vom Restabfall getrennt wird. In der Region Trier könnte damit die Einführung einer Biotonne bevorstehen. Der regionale Abfallverband geht schon jetzt von deutlichen Gebührensteigerungen aus.

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium will die Menge des Restmülls der Haushalte reduzieren. Vor allem sollen weniger Bioabfälle in der Tonne landen, die dann ohne Not verbrannt werden. Zugleich soll durch die getrennte Entsorgung mehr Biogas erzeugt werden. Dazu hat das Umweltministerium am Mittwoch in Mainz den sogenannten Abfallwirtschaftsplan vorgelegt. Er macht den Entsorgungsunternehmen Zielvorgaben.

Biotonne besser für die Umwelt - Aber: Gebühren werden wühl für Verbraucher steigen

Wie die Abfallverbände diese erreichen, ist zwar ihnen überlassen. Schon jetzt ist aber klar, dass sich die Pläne auf die Entsorgungsgewohnheiten und den Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger auswirken werden. In der gesamten Region Trier steht womöglich auch die Einführung einer Biotonne bevor.

Laut Umweltbundesamt sind im Restabfall durchschnittlich 40 Prozent organische Bestandteile. Dieser Anteil soll laut Bundesregierung in den nächsten Jahren um die Hälfte reduziert werden. Die Mainzer Umweltministerin will das in Rheinland-Pfalz noch toppen. „Restmüll sollte aber wirklich nur noch der Rest sein“, sagte Katrin Eder (Grüne). Vor allem in der Region Trier ist das aber ein Problem.

Zuständig für die Landkreise Bitburg-Prüm, Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg sowie die Stadt Trier ist hier der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier. In deren Beritt gibt es derzeit - außer im Vulkaneifelkreis - nur die Biotüte, in denen Verbraucher etwa ihre Küchenabfälle sammeln und dann zu einem Sammelcontainer bringen können. Diese Form der Entsorgung scheint aber nicht so zu funktionieren, wie man sich das im Umweltministerium vorstellt. „Andere Regionen haben offenbar wirksamere Maßnahmen ergriffen“, sagte Eder. Sie mache keinen Hehl daraus, dass sie die Biotonne für den richtigen Weg halte. Darüber sei der größte Effekt zu erreichen. „Wer geht denn schon mit einer Biotüte durch den Ort zum Container?“, fragt die Ministerin.

Region Trier verursacht am meisten Haus- und Sperrmüll pro Kopf im Land

Tatsächlich verursacht laut Ministerium keine Region im Land pro Kopf mehr Haus- und Sperrmüll als die Region Trier. 2018 waren es 244 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Die Zielmarke bis 2025 liegt bei 140 Kilogramm. Als „spezielle Verhältnisse“ bezeichnet man im Umweltministerium auch die seit 2011 deutlich gestiegene Abfallentwicklung in der Region.