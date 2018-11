Kommunale Familie der Union feiert 70. Geburtstag mit Merkel

Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel feiert die Kommunalpolitische Vereinigung (KPV) der CDU und CSU Deutschlands ihr 70-jähriges Bestehen am Gründungsort Koblenz. Unter dem Motto „Starke Kommunen - Starkes Deutschland“ geht es bei dem zweitägigen Kongress mit viel Parteiprominenz zum Beispiel um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, Digitalisierung, Finanzen und Mobilität. dpa

Beim Auftakt am heutigen Freitag werden CDU-Bundesvize und Bundesagrarministerin Julia Klöckner sowie der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, CSU-Vize Manfred Weber, erwartet. Am späteren Abend sind zudem kurze Statements der drei bekanntesten Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn, geplant. Das Trio hatte laut KPV zugesagt, sich neben Regionalkonferenzen auch bei Vereinigungen der CDU vorzustellen.

Am Samstag werden in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle nahe dem Deutschen Eck Noch-CDU-Chefin Merkel und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), erwartet. Der umstrittene CSU-Chef Horst Seehofer hat seine für Freitag vorgesehene Teilnahme am KPV-Kongress abgesagt. Insgesamt wird dort mit rund 500 Delegierten und Gästen gerechnet.