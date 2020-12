Nach Gerichtsurteil über Kommunalfinanzen : Warum die Region Trier auf mehr Geld vom Land hofft

Rheinland-Pfalz muss Geld an die Kommunen neu verteilen. Foto: dpa/Armin Weigel

Trier/Bitburg/Mainz Raus aus dem Schuldensumpf? In Rheinland-Pfalz ächzen viele klamme Kommunen unter riesigen Altlasten. In einem Urteil watscht der Verfassungsgerichtshof die Ampelregierung ab. Die muss Mittel neu verteilen.

Die SPD-geführte Landesregierung hat vor dem rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshof eine empfindliche Niederlage erlitten. Das Gericht kippte am Mittwoch das bestehende System des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) als „verfassungswidrig“. Dieser regelt, wie das Land Geld an die Kommunen verteilt.

Was hat der Verfassungsgerichtshof entschieden?

Lesen Sie auch Kommentar : Urteil über den kommunalen Finanzausgleich ist eine Ohrfeige für die Landesregierung

Das System muss bis zum 1. Januar 2023 „vom Kopf auf die Füße“ gestellt werden, forderte Lars Brocker, Präsident des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofs. Es sichere Gemeinden nicht „die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel“. Die Folge: Ein künftiges Modell soll sich nicht am Steueraufkommen, sondern an den tatsächlichen Pflichtaufgaben der Kommunen und derer Ausgaben ausrichten. Diesen Bedarf muss das Land nun ermitteln. Brocker führte auch aus, dass klamme Kommunen mit hohen Schuldenbergen mehr Hilfe brauchen. Der Richter nahm zugleich die Kommunen in die Pflicht, sprach von einer „größtmöglichen Kraftanstrengung“. Klamme Städte, Kreise, Dörfer müssen wohl sparen - und Einnahmen erhöhen. Die Krux: Höhere Grund- und Gewerbesteuern belasten wiederum Hausbesitzer und Unternehmer.

Wer hatte gegen das Land geklagt und warum?

Die Stadt Pirmasens und der Kreis Kaiserslautern gewannen ihre Klage als Stellvertreter für Kommunen, denen die finanziellen Mittel vom Land nicht reichen, um marode Straßen, Schulen und Schwimmbäder zu sanieren. Bereits 2012 hatte das Land eine Klage gegen den kommunalen Finanzausgleich verloren. Das Verfassungsgericht rief die Landesregierung damals auf, einen „spürbaren Beitrag“ zu leisten, um die kommunale Finanzkrise zu lösen. Das sei nicht geschehen, monierten Kommunen. Das Land habe die Mittel zwar erhöht, zugleich seien aber die Ausgaben gewachsen. Als Beispiele nennen Kreise dabei das Kita-Gesetz oder den öffentlichen Nahverkehr, der künftig kommunale Pflichtaufgabe sein soll.

Wie bedrohlich ist die Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz?

Das Land wähnte Kommunen vor der Corona-Krise auf einem guten Weg, lobte drei millionenschwere Überschüsse in Folge bei Finanzierungssalden. Welche Lücke zwischen den Reichsten und Armen in Rheinland-Pfalz klafft, offenbarte aber auch das Innenministerium. Danach schrieben 1491 Kommunen im vergangenen Jahr Überschüsse von etwa 710 Millionen Euro, 977 fuhren ein Minus von insgesamt 447 Millionen Euro ein. Zahlen der Bertelsmann-Stiftung zeigen: Von den 20 bundesweiten Kommunen mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung kommen elf aus Rheinland-Pfalz. Die Stadt Trier gehört traditionell zu den Top Ten. Dazu türmen sich Kosten für marode Infrastruktur auf. Der Landesrechnungshof schätzt alleine den Sanierungsstau bei kommunalen Straßen und Brücken auf zwei Milliarden Euro.

Wie fallen Reaktionen aus?

Die Landesregierung erntete vernichtende Kritik. CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf sagte: „Dieses Urteil ist in der Notengebung ein ungenügend, durchgefallen.“ AfD-Landeschef Michael Frisch sprach von einem „absoluten Armutszeugnis“ für die Landesregierung, die außerparlamentarische Linke vom „krachenden Schiffbruch“. Günter Schartz, Chef vom rheinland-pfälzischen Landkreistag und Landrat von Trier-Saarburg, fühlte sich in der Kritik unzureichender Ausstattung bestätigt und hofft nun auf Linderung. „Der Bürger merkt nicht, wie die Finanzlast auf uns abgewälzt wird. Er merkt es aber, wenn wir Schulen schneller bauen, mehr in Kultur investieren und die Verwaltung für Dienstleistungen zügiger digitalisieren.“ Joachim Streit, Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm und Spitzenkandidat der Freien Wähler für die Wahl, hob den vom Gericht angeregten Landesanteil für freiwillige Leistungen hervor. „In den Ortsgemeinden ist der Frust immer groß, wenn ihnen das 50-Euro-Geschenk für Einwohner zur Goldenen Hochzeit gestrichen wird oder der Zuschuss für den Kulturverein wegbricht. Das schreckt Ehrenamtliche ab.“ Streit forderte auch Schadenersatz für entgangene Zahlungen des Landes in den vergangenen Jahren. Das Urteil sei „ein Erdbeben für die Landesregierung um Ministerpräsidentin Malu Dreyer.“ Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) verwies prompt nach der Verhandlung darauf, dass das Gericht auch die Kommunen anhalte, Geld zu sparen und einzunehmen. Man werde das Urteil gründlich auswerten. Das Feilschen um Positionen begann rasch. Die Frage, ob das Land den Kreisen und Städten nach einer Aufgaben-Analyse wirklich mehr Geld zahlen müsse, beantwortete Stich zumindest nicht klipp und klar mit Ja. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sagte: „Für eine Stadt wie Trier, die als Oberzentrum viele Aufgaben für umliegende Gemeinden und die ganze Region übernimmt, ist die Neuregelung des Finanzausgleichs mit der von den Richtern geforderten Aufgabenorientierung eine große Chance. Ich gehe davon aus, dass sich die Stadt Trier mit ihrer großen Aufgabenfülle bei einer Neuregelung finanziell nicht verschlechtern wird.“

Welche Lösung könnte Rheinland-Pfalz nun finden?