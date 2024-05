Das Gesetz weiß Antworten Was, wenn keiner Bürgermeister werden will? Notfall-Regeln für die Kommunalwahl

Das Amt des ehrenamtlichen Ortschefs ist oftmals, nett formuliert, nicht das beliebteste. Beispiel: Allein in den Verbandsgemeinden (VG) Prüm und Arzfeld in der Eifel fehlen derzeit (Stand: 24. Mai) in 34 Dörfern Freiwillige. Das ist allerdings nichts allzu Ungewöhnliches. Die GemO hat auch dafür eine Antwort. Wenn sich niemand zur Wahl stellt, ist es Aufgabe des Gemeinderats, in der nächsten Sitzung den neuen Ortschef zu wählen, die Wahl zum Bürgermeister fällt dann aus. In der Prümer VG sei durch den Gemeinderat immer jemand gefunden worden, sagt Vanessa Hillen, dort zuständig für alles, was mit den Wahlen zu tun hat.