Kumulieren und Panaschieren Stimmzettel für die Kommunalwahl: So setzt man in Rheinland-Pfalz die Kreuze

Unterhalb der Landkreise ist das Bundesland weitgehend in Verbandsgemeinden unterteilt – aber nicht überall. In verbandsfreien Gemeinden entfällt die Wahl eines Verbandsgemeinderates. Die hauptamtlichen Bürgermeister in den kreisfreien Städten haben wiederum eine andere Amtszeit als die ehrenamtlichen Bürgermeister. Wenn in diesen Städten die Bürgermeisterwahl mit der allgemeinen Kommunalwahl zusammenfällt, ist das ein zeitlicher Zufall.