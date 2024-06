Rheinland-Pfalz wählt Wann kommt es bei der Kommunalwahl zu einer Stichwahl?

Wer Bürgermeister, Landrat oder Ortsvorsteher werden will, benötigt dafür die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen – also ein Wahlergebnis von mehr als 50 Prozent. Falls es für ein Amt mehr als zwei Bewerber gibt, ist die absolute Mehrheit nicht garantiert. Falls also zunächst kein Bewerber die 50-Prozent-Marke knackt, gibt es die Stichwahl. In einem zweiten Wahlgang treten nur noch die zwei Bewerber an, die vorher die meisten Stimmen geholt haben. Erst danach steht fest, wer wirklich ins Amt gewählt ist.