Wahlen in der Region Trier Bürgermeister aus der Mitte der Parteien – bei Europawahlen werden die Ränder stärker

Das Erfreuliche zuerst: Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl in Deutschland ist leicht gestiegen. Und nicht nur deswegen ist davon auszugehen, dass die Beteiligung bei den Abstimmungen über die Räte und die Bürgermeisterposten vor Ort ebenfalls hoch ist. Dank gebührt allen, die sich zur Wahl gestellt haben – in einer Zeit, in der Politik teils sehr kritisch gesehen wird. Ein Dank geht auch an alle Helferinnen und Helfer – sie werden nicht nur am Sonntag, sondern teils in den nächsten Tagen noch auszählen und ihre Freizeit für die Demokratie einsetzen. Das Kumulieren und Panaschieren macht es möglich, dass die Wahlen so persönlich wie möglich ablaufen. Es macht aber viel Arbeit und sorgte dafür, dass sich an den Wahllokalen teils längere Schlangen gebildet haben.