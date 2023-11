Vorab wählen Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz: Wann und wie kann ich Briefwahl beantragen?

Bei der Kommunalwahl 2024 werden in Rheinland-Pfalz viele kommunale Gremien neu besetzt und die ehrenamtlichen Bürgermeister neu gewählt. Es können also einige Stimmzettel zusammenkommen. Wichtig ist, dass Sie die ausgefüllten Stimmzettel in den Stimmzettelumschlag stecken und den Umschlag verschließen. Auf dem Wahlschein füllen Sie die eidesstattliche Erklärung aus und stecken ihn dann genau wie den Stimmzettelumschlag in den Wahlbriefumschlag. Verschließen Sie auch diesen Umschlag.