In ganz Rheinland-Pfalz wird gewählt. Einerseits stehen viele Entscheidungen bei den Kommunalwahlen an. Andererseits findet bundesweit die Europawahl statt. Wir halten Sie über die Ereignisse und Ergebnisse dieses Wahltages auf dem Laufenden. In fortlaufenden Updates informiert Sie unser Live-Ticker über das gesamte Geschehen in der Region Trier und wichtige Ereignisse in Rheinland-Pfalz.