Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz Wahlbenachrichtigung verloren – darf man trotzdem wählen?

Bei der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz ist wahlberechtigt, wer drei Voraussetzungen erfüllt. Erstens muss das 18. Lebensjahr am Wahltag vollendet sein. Zweitens muss muss man Deutscher sein oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft besitzen. Drittens ist man in der Gemeinde wahlberechtigt, in der man seit mindestens drei Monaten den Hauptwohnsitz hat. Wer erst kurz vor der Wahl nach Rheinland-Pfalz gezogen ist, kann also nicht wählen.