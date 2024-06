Wahltag in Rheinland-Pfalz Kommunalwahl und Europawahl: Bis wann kann man noch Briefwahl beantragen?

Neben den Wahlhelfern in den Wahlräumen gibt es auch Wahlhelfer, die speziell für die Auszählung der Briefwahl eingeteilt werden. Die Auszählung erfolgt also an zentralen Stellen in den Städten und Gemeinden – und auch erst nach Schließung der Wahllokale! Die Umschläge mit den Stimmzetteln dürfen nicht vor 18 Uhr am Wahltag geöffnet werden.