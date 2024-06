An alles gedacht Notfall-Regeln für die Kommunalwahl: Was passiert, wenn ...?

Trier · Kann eine Wahl wegen Naturkatastrophen abgesagt werden? Was ist, wenn ein Kandidat stirbt? Und was passiert, wenn niemand gewählt werden will? Wir erklären, was das Gesetz in Rheinland-Pfalz regelt.

08.06.2024 , 11:27 Uhr

Die Kommunalwahl steht vor der Tür. Wir klären kuriosere Fragen, die sich manche Bürger aber vielleicht trotzdem stellen. Foto: dpa/Heiko Rebsch