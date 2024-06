Kommunalwahl und Europawahl Das müssen Sie im Wahllokal wirklich dabei haben

Auch wenn die Briefwahl beliebt ist, gehen viele Wähler noch persönlich ins Wahllokal. Doch was ist, wenn man die Wahlbenachrichtigung plötzlich nicht mehr finden kann? Und was, wenn man eigentlich schon Briefwahl beantragt hatte? Wir erklären zur Kommunalwahl und Europawahl am 9. Juni, was Sie wirklich dabei haben müssen.