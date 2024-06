Fünf Fragen, fünf Antworten Der große Wahlcheck: Das wollen junge Menschen wissen (Video)

UWE JUN: Die Parteien publizieren das, was sie wirklich wollen. Das heißt, das machen sie im Programm, im Grundsatzprogramm, im Wahlprogramm und die kann man dann einsehen, beispielsweise auf deren Homepages, aber auch bei deren Auftritten in sozialen Netzwerken wie Instagram oder in Videos bei TikTok oder man kann auch die Programme lesen, gedruckt, wenn man noch so wie ich old-fashioned sein will, dann bekommt man die als gedruckte Ausgaben und kann sich dann darin hineinvertiefen.