Fünf Fragen, fünf Antworten Der große Wahlcheck: Das wollen junge Menschen zur Wahl wissen (Video)

2. Wie wichtig ist meine Stimme? Matisse (17)

UWE JUN: Rein ökonomisch betrachtet ist die Stimme nicht wichtig, weil sehr viele wählen und der Einzelne hat natürlich nur einen geringen Einfluss auf das Wahlergebnis. Aber in einer Demokratie geht es wesentlich darum, dass die Teilhabe des Einzelnen am Ende im Vordergrund steht. Das heißt, jeder Wahlberechtigte, jede Wahlberechtigte hat am Ende sein Mitwirkungsrecht in einer Demokratie und wenn er das wahrnimmt, so betrachtet man das Ganze dann zusammengefasst als des Volkes oder des Bürgers, der Bürgerschafts Meinung und das ist am Ende essenziell für eine Demokratie. Eine Demokratie kann nur dann leben, wenn die Wähler sich entsprechend beteiligen.