Wie glaubwürdig sind Parteien? Trierer Expertin: Welche Partei die meisten Wahlversprechen macht – und welche am wenigsten einlöst

Matthieß Auf jeden Fall. In den Umfragen ist das Ansehen der Parteien in der Bevölkerung sehr schlecht. Die meisten Menschen denken, dass die Parteien nur einen kleinen Teil ihrer Versprechen auch umsetzen. Wir sehen aber, dass sie in Wirklichkeit einen großen Teil umsetzen. Wir können also den Parteien nicht vorwerfen, dass sie sich nicht an ihre Versprechen halten. Aber wir können natürlich andere Dinge kritisieren.