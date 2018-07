später lesen Kommune darf Standorte für Altkleidercontainer begrenzen FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Eine Kommune darf die Zahl der Standorte für Altkleidercontainer beschränken. Das hat das Verwaltungsgericht Mainz in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschieden (Az.: 3 K 907/17.MZ). Konkret ging es um einen Fall in Bingen. dpa