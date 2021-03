Kommunen begrüßen Initiative für Öffnungsschritte

Mainz In ausgesuchten Modellregionen von Rheinland-Pfalz sollen Konzepte entwickelt werden, wie mit einem System aus Tests, Impfungen und der Nachverfolgung von Kontakten Restaurantbesuche oder Konzerte möglich werden. Landesregierung und Kommunen nehmen dazu das Gespräch auf.

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz setzen große Hoffnungen in die Initiative der Landesregierung, in einzelnen Kommunen behutsame Öffnungsschritte im Corona-Lockdown zu gehen. Der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebunds, Karl-Heinz Frieden, sprach am Dienstag von einem „wichtigen Hoffnungssignal“. Für den Städtetag sagte der Geschäftsführende Direktor Fabian Kirsch: „Wir sind überzeugt davon, dass die Kommunen kluge und sichere Öffnungsstrategien entwickeln können.“ Zahlreiche Städte hätten sich schon an die Arbeit gemacht und könnten Konzepte auch kurzfristig umsetzen. „Wir brauchen in absehbarer Zeit entsprechende Perspektiven für die Menschen in den Städten.“