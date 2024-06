Gesundheit Kommunen für Kontrollen von Cannabis-Konsum zuständig

Rund zweieinhalb Monate nach Inkrafttreten des Cannabisgesetzes ist in Rheinland-Pfalz die Zuständigkeit für Kontrollen und das Ahnden von Verstößen geregelt. Eine am Dienstag vom Kabinett in Mainz verabschiedete Landesverordnung sieht vor, dass die Kontrolle und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit individuellem Konsum sowie dem Besitz von Cannabis eine kommunale Aufgabe ist, konkret die örtlichen Ordnungsbehörden dafür zuständig sind, wie das Sozialministerium in Mainz mitteilte.