Kommunen im Saarland langen bei der Grundsteuer kräftig zu

Die Kommunen im Saarland haben ihre Grundsteuer in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich 26 Prozent erhöht. Das Saarland liegt damit hinter Hessen auf dem zweiten Platz der Flächenländer. dpa

Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichen Studie der Unternehmensberatung Ernst&Young zur Entwicklung der Hebesätze hervor.

Im Durchschnitt liegt die Grundsteuer der Kommunen an der Saar bei 392, das ist der fünfte Platz der 13 Flächenländer. Der höchste Satz wird in Gersheim mit 680 erhoben, am niedrigsten ist er in St. Wendel mit 300.

Bei der Gewerbesteuer liegt der Satz im Schnitt bei 421, das bedeutet Platz zwei unter den Flächenländern. Der Zuwachs seit 2012 wurde mit fünf Prozent ermittelt.