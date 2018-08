Kommunen planen Fahrradparkhäuser - ADFC: noch viel zu tun

Das Fahrrad oder das E-Bike sind für Pendler echte Alternativen zum Auto. Damit künftig mehr Rheinland-Pfälzer zumindest einen Teil ihres Arbeitsweges strampelnd zurücklegen, braucht es mehr sichere Abstellmöglichkeiten für die zunehmend teuren Räder - das können etwa Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen sein. dpa

Doch nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) gibt es bislang im Land nur ein echtes Fahrradparkhaus, und zwar im wohlhabenden Ingelheim. Es bleibe viel zu tun.

Nach und nach tut sich jedoch was. In Trier etwa entsteht gerade ein solches Parkhaus, in Mainz wird ab dem Frühjahr daran gearbeitet. Wieder andere Kommunen stecken noch in einem frühen Stadium.

