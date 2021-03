Kommunen sehen in Öffnungsprojekten ein Zeichen der Hoffnung

Mainz Die in Rheinland-Pfalz geplanten Modelle zur behutsamen Aufhebung von Corona-Einschränkungen nach Ostern sind aus Sicht der Kommunen ein wichtiges Hoffnungssignal. Wenn solche zeitlich befristeten Modellprojekte etwa für Außengastronomie und die Kultur mit neuen Schutzkonzepten und Tests erfolgreich seien, könnten daraus dauerhafte Konzepte für mehr Normalität im ganzen Land werden, sagte der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebunds, Karl-Heinz Frieden.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer will an diesem Mittwoch mit den kommunalen Spitzenverbänden über Modelle zur behutsamen Öffnung nach Ostern beraten. Wie viele und welche Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 für den Modellversuch infrage kämen, müsse noch geklärt werden, sagte Dreyer am Dienstag. Ziel sei es, in einigen, wenigen Modellregionen zu erproben, wie mit Testen, Impfen, Kontaktnachverfolgung und der Analyse von Infektionswegen Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermieden werden könnten, ohne alles zu schließen. Dabei könnte auch die App „Luca“ zur digitalen Kontaktnachverfolgung eine wichtige Rolle spielen.