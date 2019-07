Kommunen sehen Nilgänse am liebsten aus der Ferne

Ludwigshafen/Koblenz Nilgänse waren oft ein Ärgernis für Kommunen - aktuell scheinen Städte in Rheinland-Pfalz aber weniger Arbeit zu haben mit den aus Afrika stammenden Tieren. „In diesem Jahr hatten wir keinerlei Probleme“, sagte Wolfgang Deutsch von der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, wo der Entenvogel wiederholt störend im Schwimmbad anzutreffen war.

Ähnlich äußerte sich die Stadt Koblenz. „Wir verzeichnen in diesem Jahr einen deutlichen Rückgang der Gänse“, teilte Pressereferent Thomas Knaak mit. In der Vergangenheit waren im Freibad Oberwerth am Rheinufer auch schon einmal bis zu 120 Tiere gezählt worden. Der oft mit Krankheitserregern versehene Kot der Tiere musste allmorgendlich aufwendig im Bereich des Schwimmbades entfernt werden. Außerdem verdrängten die Gänse andere Arten wie Stockenten.