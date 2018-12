später lesen Kommunen und Land einigen sich auf Saarlandpakt FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Die saarländische Landesregierung hat sich am Donnerstag mit den Kommunen auf ein Konzept zur Entlastung der Kommunalfinanzen geeinigt. „Das ist ein großer Tag und tatsächlich bundesweit eine Besonderheit, dass in dieser Art und Weise kommunale Seite und Landesregierung zusammenkommen und einen Schulterschluss für die Zukunft dieses Landes beschließen“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nach einem Spitzengespräch in der Staatskanzlei. dpa