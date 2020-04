Kommunen weiten Klimaschutzprogramme aus

Zwei E-Fahrzeuge werden an einer Ladestation der Mainzer Stadtwerke aufgeladen. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Rund 100 Paten, Beauftragte oder Manager kümmern sich in Städten, Gemeinden und Kreisen um die Eindämmung von CO2-Emissionen. Eigene Konzepte für die Elektromobilität wurden bislang in 13 Kommunen entwickelt.

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben ihre Programme für den Klimaschutz vor Ort deutlich ausgeweitet. Inzwischen haben rund 100 Kommunen eigene Klimaschutzmanager, -beauftragte oder -paten eingesetzt, wie das Umweltministerium in der Antwort auf eine Landtagsanfrage aus der Grünenfraktion mitteilte. In 73 Städten, Gemeinden und Kreisen wurden eigene Klimaschutzkonzepte erstellt. Teilkonzepte für den Klimaschutz legten bislang 85 Kommunen vor.