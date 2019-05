Kommunen wollen keine Schottergärten : Wildblumen statt Steinwüsten

Pflanzen ragen aus einem Vorgarten mit grauen und schwarzen Kieselsteinen. Auch in der Region sind solche Schotter- und Steingärten umstritten. Verbieten will man sie aber derzeit nicht. Foto: dpa. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Trier So wollen Städte in der Region private Gartenbesitzer davon überzeugen, mehr für Insekten und Bienen zu tun. Verbote sind derzeit kein Thema. Land fördert Initiativen.

Die Diskussion über den schmalen Schotterstreifen an der Trierer Jugendherberge zeigt, wie sensibel mittlerweile viele Menschen auf solche Steinwüsten reagieren. Das zeigt sich auch bei den Rückmeldungen aus den vom TV befragten Kommunen in der Region. „Steingärten entwickeln sich auch in Wittlich zu einem Thema“, sagt Stadtsprecherin Theresia Rodenkirch. Der Trend zu vermeintlich pflegeleichten Gärten mit Kies- und Schotterbeeten führte zu Nachteilen für das Stadtklima und die Artenvielfalt. Es werde aber noch diskutiert, ob in künftigen Bebauungsplänen vorgeschrieben werde, wie Freiflächen zu gestalten seien.