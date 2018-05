später lesen Kommunen zeigen sich zurückhaltend mit Steuererhöhungen FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Die meisten größeren Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz haben die Grund- und Gewerbesteuer für dieses Jahr nicht erhöht. Vier der 50 größten Kommunen hätten an den Hebesätzen gedreht, teilte der Bund der Steuerzahler am Mittwoch unter Berufung auf eine eigene Umfrage mit. dpa