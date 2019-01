später lesen „Konfetti in der Blutbahn“: Kampagne gegen Exzesse Teilen

Twittern

Teilen



Schlägereien, Alkohol-Unfälle und sexuelle Übergriffe an Fastnacht will die Polizei in Rheinland-Pfalz mit einer neuen Kampagne vorbeugen. Unter dem Motto „Mit Konfetti in der Blutbahn feiern“ sollen die Narren auf Plakaten, mit Infokärtchen, Anstecknadeln, Armbändern und im Internet dafür sensibilisiert werden, sich an Grenzen zu halten und andere zu unterstützen. dpa