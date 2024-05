Neue Hoffnung für die Konjunktur Schlimmer soll’s für regionale Unternehmen nicht mehr werden

Analyse | Trier · Viele Unternehmen in der Region Trier stecken in der Krise: Erstmals seit Ermittlung des Konjunkturbarometers sind die Umsätze rückläufig und die Wertschöpfung sinkt. Was Experten dennoch optimistisch für dieses Jahr stimmt.

07.05.2024 , 12:51 Uhr

Leichte Lichtblicke in der Konjunktur: Noch ist die Lage mies, die Umsätze fehlen, doch die Erwartungen sehen wieder besser aus. Foto: dpa Foto: dpa/Marcus Brandt