Konjunktur brummt: Weniger Arbeitslose in Rheinland-Pfalz

Die Konjunktur läuft weiter auf Hochtouren und hat die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz im November erneut gedrückt. Insgesamt waren im Land 90 900 Frauen und Männer ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. dpa