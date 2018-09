später lesen Konjunktur in Rheinland-Pfalz brummt und brummt Teilen

Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz ist im ersten Halbjahr 2018 nochmals deutlich gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt um 3,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. dpa