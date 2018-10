Die florierende Wirtschaft hat die Zahl der Arbeitslosen im Saarland im Oktober erneut sinken lassen. Im abgelaufenen Monat waren 30 500 Menschen arbeitslos gemeldet - rund 2,3 Prozent weniger als im September und 8,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. dpa

Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Dienstag mit. Die Erwerbslosigkeit in einem Oktobermonat sei zuletzt 1980 geringer gewesen, hieß es. Im Saarland sank die Arbeitslosenquote demnach auf 5,8 Prozent. Vor vier Wochen lag sie noch bei 5,9 Prozent, im September 2017 betrug sie 6,4 Prozent. Die Arbeitsagentur sprach von einem erfreulichen Ergebnis.

