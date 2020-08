Konservative in der FDP wollen keine Ampel-Festlegung

Neuwied Die Liberalen in Rheinland-Pfalz stehen vor zwei Parteitagen. Daniela Schmitt soll die neue Spitzenkandidatin werden. Die „Parteirebellen“ in Neuwied hoffen auf eine größere Offenheit gegenüber der CDU.

Die FDP Rheinland-Pfalz stellt sich neu auf - dabei hoffen die innerparteilichen Kritiker der Regierungskoalition mit SPD und Grünen auf mehr Beweglichkeit. „Jetzt ist mehr Offenheit da für die künftige Ausrichtung der Partei“, sagte der Kreisvorsitzende der FDP Neuwied, Alexander Buda, der Deutschen Presse-Agentur. „Das kann am Ende durchaus entscheidend werden.“ Die großen Linien für die Landtagswahl wollen die Liberalen auf zwei Parteitagen abstecken: Am 26. September soll das Wahlprogramm beschlossen, am 7. November die Liste für die Landtagswahl gewählt werden.

Da der Wähler entscheide, welche Regierungskoalitionen 2021 möglich seien, wäre es klug für die FDP, sich alle Optionen offenzuhalten, sagte Buda. „Landesvorstand und Fraktion sind zwar ampelnah - aber ich weiß, dass es an der Basis viele Konservative gibt, die lieber mit der CDU koalieren würden.“ In der FDP in Mainz heißt es dazu bislang lediglich, dass die Zusammenarbeit in der Regierungskoalition mit SPD und Grünen als ausgesprochen vertrauensvoll erlebt werde.