Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Ich fermentiere jetzt alles, was sich nicht wehrt

Er aß, überlebte und sah sogar sehr zufrieden aus. Also schob ich mir aus Höflichkeit auch eine Gabel in den Mund. Qietschknackfizzbisshuiuiuiui – was ne Geschmacksexplosion. Bis dahin hatte ich nur totgekochtes Sauerkraut gekannt, ohne das ich bestens leben kann. Was für ein Unterschied! Es knackt und quietscht als wäre es noch frisch, schmeckt mildsauer und würzig und ist dabei noch irre gesund. Am Ende fand ich es so lecker, dass ich mir mein sonntägliches Ei-Schweinerei-Frühstücksbrot nicht mehr ohne Sauerkraut vorstellen konnte. Und das will was heißen. Als ich dann auch noch feststellte, dass das Kraut sich im Kühlschrank monatelang ohne Geschmackseinbußen hält, wich die Angst endgültig der Faszination.