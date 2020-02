Kontakt zu Corona-Fall: Bundeswehrkrankenhaus testet Soldat

Berlin/Koblenz/Mainz Rheinland-Pfalz rechnet früher oder später auch mit dem ersten Coronavirus-Patienten. Die Landesregierung sieht sich dafür gut vorbereitet. Ein Verdachtsfall wird derzeit geprüft.

Nach dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Patienten in Nordrhein-Westfalen wird ein Soldat als Kontaktperson des Erkrankten auf eine mögliche Infektion getestet. Die Untersuchung laufe am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Dies gehöre zu den Sicherheitsmaßnahmen, die auch ohne Anzeichen auf eine Erkrankung ergriffen würden. Der Soldat hatte nach dpa-Informationen Kontakt zu dem Erkrankten auf einer Karnevalsveranstaltung.

Matthias Frank, Sprecher des Sanitätsdienstes der Bundeswehr in Koblenz, sagte, der Soldat sei am Mittwochvormittag ohne Symptome ins Bundeswehrzentralkrankenhaus gekommen. „Er ist nur eine Kontaktperson, kein Verdachtsfall“, betonte Frank. Eine Speichelprobe von ihm werde in einem Labor in dem Militärkrankenhaus untersucht. Das Testergebnis werde wohl erst am Donnerstagmorgen erwartet.