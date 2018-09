später lesen Kontrollaktion: Zoll entdeckt etliche Mindestlohn-Verstöße FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Nach einer groß angelegten Kontrollaktion des Zolls sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland mehrere Ermittlungsverfahren wegen Mindestlohn-Verstößen eingeleitet worden. Insgesamt gebe es 351 Verfahren, davon 172 wegen Ordnungswidrigkeiten im Bereich Mindestlohn, teilten die Hauptzollämter in Saarbrücken und Koblenz am Montag mit. dpa