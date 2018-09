Ein 46-jähriger Mann ist in der Nacht zum Sonntag nach einem Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße bei Lünebach (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. dpa

Er schlitterte über die Gegenfahrbahn in die Böschung, von dort wieder zurück auf die Straße und in die rechte Leitplanke. Der 46-Jährige wurde aus dem Wagen geschleudert und starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme am Sonntagvormittag gesperrt.