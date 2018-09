später lesen Kontrolle verloren: Motorradfahrer schwer verletzt FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Mittelbrunn (Kreis Kaiserslautern). Der 53-Jährige habe am Dienstagnachmittag in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. dpa