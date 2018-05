später lesen Kontrolle verloren: Vater und Sohn verunglücken in Oldtimer FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Mit seinem Oldtimer ist ein 42-Jähriger auf einer Bundesstraße in der Südpfalz ins Schleudern geraten und schwer verunglückt. Der Mann war von Pirmasens in Richtung Landau unterwegs, als er in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Oldtimer, Baujahr 1969, verlor, wie die Polizei am Montag mitteilte. In dem Cabrio war der Mann zusammen mit seinem elfjährigen Sohn unterwegs. dpa