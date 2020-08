Kontrollen in Saarbrückener Innenstadt zu Corona-Regeln

Zwei Polizisten stehen beieinander. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Bei Polizeikontrollen in der Innenstadt von Saarbrücken wurden am Samstagabend zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Verordnungen geahndet. Bei Kontrollen von insgesamt 39 Lokalen seien 33 Verstöße festgestellt worden, berichtete die Polizei am Sonntag.

